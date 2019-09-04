В Петербурге у детсада нашли троицу ушастых подкидышей. Их приютили и потчуют мясом

Три ушастых ёжика приняли в центре помощи животным «Велес». Колючих детёнышей нашли на территории детского сада в Петербурге.

Как рассказали «Фонтанке» в «Велесе» 4 сентября, ушастых ежей разводят для домашнего содержания, скорее всего, питомцев выкинули хозяева. Сейчас хищников откармливают мясом, в скором времени им будут искать постоянный приют.

Ушастый ёж отличается от обычного большим размером ушной раковины: длина его ушей достигает 5 см. Водится зверь в сухих степях, полупустынях и пустынях. На территории России вид встречается от низовьев Дона и Поволжских степей до Оби, а также в Новосибирской области.