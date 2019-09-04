Глава ЦИК РФ не увидела нарушений в «Умном голосовании» Навального

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что проект Алексея Навального «Умное голосование» – это лишь вариант предвыборной агитации.

«Это [Умное голосование] никакого отношения не имеет к нашей работе, в том смысле, что это не подпадает под анализ каких-то правоприменений и так далее. Это их дело, это личное дело каждого человека, прислушаться или не прислушаться», – цитирует 4 сентября заявление Памфиловой «Интерфакс».

По ее словам, инициативу оппозиционера стоит рассматривать как вариант агитации. «Слава богу, флаг им в руки, пусть обсуждают, пусть агитируют», – заверила глава ЦИК.

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Ранее секретарь Центризбиркома Майя Гришина сообщила, что комиссия изучит «Умное голосование» с точки зрения законности.

Напомним, что в начале сентября Алексей Навальный презентовал проект так называемого «Умного голосования», которое содержит рекомендации избирателям, за кого голосовать на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Рекомендации основываются и на соцопросах, однако их результаты закон запрещает публиковать в течение пяти дней до волеизъявления.