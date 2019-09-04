Мединский призвал читать книги. Чтобы управлять теми, кто смотрит телевизор

Министр культуры Владимир Мединский на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВДНХ 4 сентября признал главенство книг и призвал читать, чтобы «управлять теми, кто смотрит телевизор».

В большой очереди на входе на ярмарку министр усмотрел знак того, что россияне «по-прежнему любят книги, по-прежнему любят читать»:

«И не в обиду телевизионщикам, как мы знаем, те, кто читает книги, – я всегда говорю это нашим студентам, на каждой лекции, – те, кто читает, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Читайте книги!» — цитирует его слова РИА Новости.

Ярмарка в павильоне ВДНХ проходит 32-й раз и продлится до 8 сентября. В её программе — мастер-классы по искусству, издательскому делу и встречи с деятелями культуры.

В июне 2019 года Владимир Мединский призывал продвигать отечественную культуру по миру «методом ковровой бомбардировки» и «продавать то, что продается».