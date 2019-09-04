Путин назвал «придурками» людей «с высоких трибун», которые говорили о том, что России не нужен Дальний Восток

Владимир Путин назвал придурками людей, которые утверждали, что Дальний Восток – балласт, требующий денег. Фраза прозвучала 4 сентября на заседании президиума Госсовета, посвящённом национальной программе развития Дальнего Востока.

Путин на президиуме Госсовета дал определение придуркам и предложил губернаторам жить реалиями 21 века pic.twitter.com/zndOf9UkwA — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4. September 2019

Всё началось с того, что глава Якутии Айсен Николаев в своём докладе задался вопросом: «Нужен ли России Дальний Восток?» – сообщает РИА Новости.

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«Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно сегодня очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — сказал руководитель республики.

«Не знаю, какие придурки так говорили», — прервал его Путин.

Николаев ответил, что такие высказывания звучали еще четверть века назад.

«Ну четверть века назад... мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне», — предложил президент.