«Я отошел в библиотеку». Петербуржец создал культурную пробку у ДЛТ на Большой Конюшенной

Большая Конюшенная улица снова стала заложницей парковки вторым рядом. Автором сегодняшнего затора стал 52-летний петербуржец Габил Назаров. Привычный шопинг в ДЛТ ни причем. Габил Саядович посещал библиотеку.

Фотографию припаркованного днем 4 сентября «Форда Мондео» у СДЮШОР «Шахматы и шашки» прислал в редакцию «Фонтанки» читатель Евгений. За автомобилем выстроилась вереница страждущих – во главе с туристическим автобусом.

«Фонтанка» дозвонилась до владельца «Форда». Габил Назаров извинился за неаккуратную парковку:

«Я отошел в библиотеку».

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По словам водителя, он работает в службе охраны, и сегодня днем ему было необходимо срочно проверить объект – отдел центральной городской публичной библиотеки Маяковского «Центр искусства и музыки». Он расположен на Невском проспекте, 20.

– Что собираетесь делать со мной? – спросил Габил Саядович.

– С вами – ничего.

– Все бывает в этой жизни, – рассудил он. – У нас нарушают в день тысяча и более. Я просто остановился, не похулиганил, не подрезал. Это служебная необходимость. Не пишите ничего. Если надо – подъеду, договоримся.

– Сколько вы там простояли?

Габил Саядович обратился к помощнику:

– Леш, сколько мы там простояли?

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Голос на заднем фоне подсказал:

– Полчаса.

Назаров ретранслировал в трубку:

– Пять минут.

По словам водителя, он в Петербурге живет 35 лет, является офицером запаса. Назаров упомянут в декларации о доходах за 2009 года в качестве сотрудника отдела безопасности регионального УФСИН.

Проезжую часть на Большой Конюшенной автомобилисты блокируют по разным поводам. В основном, девушки с пониженной дорожной грамотностью ходят в «ДЛТ» за покупками. Некоторые водители отлучаются по нужде. Библиотечный мотив звучит впервые.

Час пик 4 сентября отметился еще одной нетривиальной парковкой. На Большой Морской белый «Фольксваген» оборудовал под себя тротуар.