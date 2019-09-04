Volkswagen отправил Subaru в припаркованные машины на Планерной. Неприятный сюрприз ждет троих владельцев

Пять автомобилей стали участниками массовой аварии в Приморском районе Петербурга днем 4 сентября. Причем три из них были припаркованы.

Как сообщает «Дорожный инспектор» с места ДТП, около 13 часов перекресток Планерной и Школьной улиц не поделили два автомобиля: Volkswagen с московскими номерами и Subaru Forester. От удара внедорожник отбросило, и он собрал три припаркованные машины.

По словам очевидцев, водитель «Фольксвагена» при повороте налево не уступил дорогу «Субару». В результате у обоих автомобилей сильно разбиты передние части, у внедорожника сработали подушки безопасности. Также серьезные повреждения получила белая легковушка, которая первой из припаркованных машин приняла на себя удар.

По предварительным данным, серьезно никто не пострадал, у водителей – только ушибы, отмечает «Дорожный инспектор».

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