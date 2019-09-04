Посла США в России снова позвали в Госдуму рассказать о «вмешательстве во внутренние дела»

Комиссия Государственной думы ФС РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России вновь пригласила на своё заседание посла США в Москве Джона Хантсмана. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает сайт нижней палаты Федерального собрания.

Председатель комиссии Василий Пискарёв напомнил, что Хантсман ранее через СМИ выразил готовность дать пояснения в связи с публикацией в официальных аккаунтах посольства маршрута движения участников неразрешенного митинга в Москве.

«Однако данные объяснения для депутатов пока недостаточны. Послу, по словам парламентария, уже направлялось письмо с приглашением, но из-за смены адреса оно, вероятно, не было доставлено», – гласит сообщение на сайте Госдумы.

Не исключено, что Джон Хантсман не успеет отчитаться перед российским парламентом в статусе посла. В начале августа стало известно, что он намерен сменить место работы и попросил у президента Дональда Трампа отставку. Среди кандидатур на пост следующего посла США в РФ СМИ называли бывшего сотрудника совместного российско-американского предприятия Ford-Sollers Стивена Бигана, который в последнее время работал над контактами администрации Трампа с КНДР. Кроме того кресло посла может достаться заместителю госсекретаря США Майка Помпео Джону Салливану. В течение шести лет Салливан специализировался на налаживании экономических отношений США и Ирака.

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Ранее стало известно, что руководство немецкого телеканала Deutsche Welle отказалось приезжать в Москву ради разговора с комиссией Василия Пискарёва об иностранном вмешательстве в дела РФ.

«Наша журналистская деятельность основывается на правилах объективного освещения событий. А это исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств», – написал российским депутатам глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн и пригласил российских депутатов в Бонн или Берлин.

Парламентская комиссия по борьбе с иностранным вмешательством во внутренние дела России была создана в Госдуме 19 августа. Поводом стали несогласованные акции протеста против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Глава аналогичной комиссии в Совете Федерации Андрей Климов ранее не смог ответить на вопросы «Фонтанки» о том, как именно выглядело «иностранное вмешательство» в процесс подготовки нынешних региональных выборов в РФ.