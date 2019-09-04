"Фернанд" поможет "Дориану". Северная Америка помимо урагана ждёт тропический шторм

К мексиканскому побережью надвигается тропический шторм «Фернанд», сформировавшийся в Атлантическом океане. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Как отмечается, к 04.30 (по восточному побережью США) стихия была в 150 км от мексиканского города Тампико (штат Тамаулипас). Скорость ветра в пределах шторма достигает 23,6 м/с.

В настоящее время в районах от устья реки Рио-Гранде до города Альтамира объявлено штормовое предупреждение. Не исключено также, что «Фернанд» обрушится на американский штат Техас.

Напомним, накануне вечером сообщалось о том, что почти восемь тысяч военнослужащих США помогают американцам подготовиться к урагану "Дориан". В частности, мобилизованы или находятся в режиме готовности пять тысяч военных национальной гвардии и 2,7 тысячи действующих военнослужащих министерства обороны. Для ликвидации последствий урагана задействованы 26 баз быстрого реагирования. В Алабаме в боевой готовности находятся более 40 экипажей вертолетов, а в Джорджии в поисково-спасательных работах готовы принять участие самолеты С-130. Также задействованы корабли береговой охраны различного размера и более 80 джипов повышенной проходимости.

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Пентагон также готов в случае необходимости оказать помощь Багамским островам, которые приняли на себя основной удар урагана.

"Дориан" 1 сентября достиг редкой пятой, высшей, категории. Ряд американских штатов объявили режим чрезвычайной ситуации. Опасность урагана заключается не только в силе ветра, но и в количестве осадков, которое может привести к наводнениям. Поэтому даже при дальнейшем ослаблении ветра сохраняется опасность при выходе урагана на сушу. Пока что, согласно прогнозам, "Дориан" продолжит движение вдоль атлантического побережья США, однако не исключены серьезные ливни и наводнения в четверг-пятницу в штатах Северная и Южная Каролина.