СК возбудил уголовное дело после гибели пятилетней девочки в турецком отеле

Гибель пятилетней девочки в турецком отеле стала уголовным делом. Об этом 4 сентября сообщает Следственный комитет России.

Следственные органы СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что пятилетняя девочка отдыхала с семьёй в отеле Maya World Beach, который расположен в курортном районе Окурджалар. По предварительной информации, ребёнок поскользнулся на горке, ударился головой и захлебнулся. Пострадавшую увезли в больницу, где она вскоре скончалась.

Всего СК РФ за последние дни возбудил три уголовных дела после гибели несовершеннолетних на турецких курортах. Среди жертв бассейнов – 12-летняя Алиса из Петербурга.