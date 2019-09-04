Владивосток может принять Олимпиаду в 2032 или 2036 году

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Владивосток может принять летнюю Олимпиаду. Для этого в городе необходимо уже сейчас начать создавать спортивную инфраструктуру.

«МОК реализует реформы, так называемая повестка-2020, это новые возможности для заявок стран, городов, – цитирует Позднякова РИА Новости. – Важным моментом этих заявок является то, чтобы страны или города не несли дополнительные расходы, что может быть негативно воспринято населением. Поэтому до заявочного периода 2025 года, если говорим про Игры-2032, Владивостоку нужно обрести необходимую спортивную инфраструктуру, чтобы соответствовать. Но учитывая интерес к спорту, который растет в нашей стране, и поставленную на правительственном уровне задачу повысить вовлеченность людей в занятия спортом, думаю, что наличие крупных спортивных объектов во Владивостоке могло бы способствовать продвижению подобной заявки. 2032 год – это ближайшая возможность, но учитывая, что есть определенный географический порядок выбора кандидата, то скорее можно говорить о 2036 годе. Времени более чем достаточно, но его не нужно терять».

Дата выборов хозяев Игр 2032 и 2036 года пока не определена. Напомним, что Москва принимала летнюю Олимпиаду в 1980 году, а Сочи – зимние Игры в 2014 году.

Олимпиада 2020 года пройдет в Токио, 2024-го – в Париже, 2028-го – в Лос-Анджелесе.