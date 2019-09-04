Военная прокуратура подтвердила обнаружение тел пилотов разбившегося штурмовика. Их нашли прямо в самолете

Появилось первое официальное подтверждение гибели летчиков учебно-боевого самолета Су-25, который 3 сентября упал на Северном Кавказе.

«Военная прокуратура по Южному федеральному округу подтвердила, что летчики потерпевшего крушение накануне на Ставрополье учебного штурмовика Су-25 погибли. Их тела обнаружены в разбившемся самолете», – сообщает 4 сентября «Интерфакс».

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники неоднократно говорили об обнаружении погибших пилотов, однако официального подтверждения этой информации не было.

Журналисты также узнали имена погибших – майор Юрий Б. и капитан Артем Л. из 368-го авиационного штурмового полка.

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Минобороны ранее сообщало, что летчики катапультировались.

Учебно-боевой самолет Су-25 рухнул на Северном Кавказе в результате аварии 3 сентября. СМИ сообщили о гибели летчиков, несмотря на продолжающуюся спасательную операцию. Штурмовик, упавший во время исполнения фигуры высшего пилотажа, оказался полностью разрушенным, так как он взорвался после столкновения с землей.