Названы самые опасные дороги Финляндии по ДТП с лосями

pixabay.com

У лосей начался осенний гон. В Финляндии водителей предупреждают о высоком риске ДТП, поскольку пик аварий с сохатыми приходится именно на сентябрь.

Как пишет 4 сентября Yle, в 2018 году в Суоми произошло более 2000 столкновений с лосями, 102 из них – на железной дороге. Большинство ДТП (120) случилось на трассе №4, которая пересекает всю Финляндию c юга на север. Также автомобилисты часто не могли разъехаться с животным на шоссе №8, которое идёт вдоль Ботнического залива (3,37 ДТП на 100 тыс. транпортных средств), и автомагистрали №6 от города Ловииса до Кайяни. Больше всего таких аварий зафиксировано в районе города Коувола. В приграничном регионе Южная Карелия, особенно в районе Лаппеенранты, риск встретить лося тоже высок.

В Финляндии численность популяции лосей составляет 86,5 тысячи особей, и с началом сезона охоты её стараются сократить. Зоны возможной миграции на дорогах обозначают предупреждающими знаками.

Наиболее опасное время – сумерки. Большинство аварий с лосями происходит за час до рассвета и спустя час после захода солнца.

Реклама



В отличие от России, в Финляндии за сбитое животное, которое само выскочило на дорогу и явилось причиной ДТП, не штрафуют. О происшествии обязательно нужно сообщить в полицию и страховую компанию.

Читайте также: Лось или олень на дороге: что делать?