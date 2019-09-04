«УНИСТО Петросталь» продала «Аннинский парк», чтобы достроить «Тридевяткино царство»

Расположенный в Ломоносовском районе Ленобласти ЖК «Аннинский парк» достроит дагестанская компания «Монолит». Объект ей перешел в собственность вместе с приграничными участками. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба продавца, компании «УНИСТО Петросталь».

По условиям договора, во владение «Монолита» перешло юридическое лицо-застройщик «Аннинского парка», ООО «Крастал», сам незавершенный объект и фирмы – собственники расположенных по соседству земельных участков (ООО «Новый Дом» и ООО «Третий Квартал»). Сделка позволит «УНИСТО Петростали» продолжить реализацию другого проекта — жилого комплекса «Тридевяткино царство».

За полтора года договоры по «Аннинскому парку» расторгли 35 дольщиков, деньги они до сих пор не получили. В планах «Монолита» провести переговоры по конвертации этих обязательств обратно в ДДУ.

Строительство ЖК «Аннинский парк» в Ломоносовском районе Ленобласти началось в 2013 году. Строительство жилого комплекса на 10 домов по 12 этажей каждый были приостановлены в начале 2018 года. Застройщик успел сдать два корпуса первой очереди.