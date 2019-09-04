Президент Украины наложил вето на закон о химической кастрации для педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в парламент закон о химической кастрации и открытом реестре педофилов, сообщает 4 сентября телеканал «112.Украина».

Закон предусматривает применение химической кастрации в случае изнасилования лица в возрасте до 14 лет.

Установлено, что принудительная кастрация заключается в введении осужденному антиандрогенних препаратов, которые состоят из химических веществ, которые должны уменьшить либидо и сексуальную активность. Принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте свыше 65 лет.

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Также документ ужесточает санкцию за изнасилование группой или несовершеннолетнего лица – с 12 до 15 лет лишения свободы. За развращение человека в возрасте до 16 лет будет караться только лишением свободы до 5 лет (изъята норма о возможном ограничении свободы).

Напомним, Верховная рада Украины предыдущего созыва приняла этот закон в целом в июле 2019 года. Бывшая и. о. министра здравоохранения страны Ульяна Супрун раскритиковала законодательный акт, указав, что химическую кастрацию как метод лечения нужно применять в комплексе с другими процедурами только для людей с психическим заболеванием педофилией.