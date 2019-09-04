Власти Гонконга планируют отозвать закон об экстрадиции в Китай

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам собирается отозвать закон об экстрадиции в Китай, который вызвал массовые беспорядки летом 2019 года, 4 сентября пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Такие меры должны приостановить народные протесты, однако результат не гарантирован. Законопроект приостановили ещё в июне 2019 года, после демонстраций, на которые вышли сотни тысяч участников. Кэрри Лам заявила, что вопрос «мёртв», однако это не убедило протестующих. Они заявили, что этого недостаточно, и потребовали официального снятия вопроса с повестки. Как пишет China Morning Post, о том, будет ли отозван проект, власти могут официально объявить до вечера 4 сентября.

Предполагалось,что правки в законопроект об экстрадиции разрешат выдачу людей, которые обвиняются в преступлениях другими странами, в том числе Тайваню и Макао. Протестующие опасались, что это приведёт к высылке на материковый Китай с «непрозрачной» системой правосудия всех, кто не согласен с политикой КНР.

Акции несогласия начались в Гонконге с весны и продолжаются всё лето: полиция применяла перцовый газ и дубинки, 1 июля демонстранты захватили здание парламента и исписали его лозунгами.