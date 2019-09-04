«Не приемлет коррупцию в любом виде». «Фонтанка» показывает задержание топ-менеджера ИКЕА в Петербурге

Представители шведской корпорации ИКЕА сами обратились в полицию, заподозрив руководителя регионального проекта «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» Сергея Голубева в коррупционной схеме. После проведённой проверки топ-менеджера задержали.

«В соответствии со своими ценностями и принципами ведения бизнеса Ingka Centres абсолютно не приемлет коррупцию в любом виде и продолжит взаимодействие с правоохранительными органами в случае возникновения подобных ситуаций», — прокомментировали в PR-агентстве компании ИКЕА 4 сентября.

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На данный момент все разногласия между компаниями «ЭТУ» и Ingka Centres урегулированы.

Накануне в ресторане «Натахтари» на улице Чернышевского полицейские задержали 39-летнего руководителя регионального проекта ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» Сергея Голубева. По версии следствия, Голубев получил от генерального директора петербургской строительно-монтажной компании «ЭТУ» Ильи Лещева 14 миллионов рублей, после чего передал бизнесмену четыре подписанных им же претензионных письма в адрес «Ингка Сентерес Рус Проперти Б» о выполнении дополнительных работ на 370 миллионов рублей.

ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» является структурой корпорации ИКЕА, а до лета прошлого года именовалось «ИКЕА Проперти Б». Между ИКЕА и фирмой «ЭТУ» был заключен крупный договор о проекте и установке систем безопасности в ТРЦ «Мега Дыбенко», а после возник спор об оплате выполненных работ на сумму в 370 миллионов рублей. Именно подписанные Голубевым бумаги позволили бы петербургской фирме затребовать возмещения в судебном порядке.