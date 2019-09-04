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04.09.2019 13:05
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Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии за насилие над росгвардейцем на митинге. Силовику было «неприятно»

Столичный суд признал администратора паблика Кирилла Жукова виновным в применении насилия к представителю власти на акции протеста 27 июля. Молодой человек вину не признал.

«Судья Марина Сизинцева приговорила его к трем годам колонии общего режима. По версии обвинения, он дернул за шлем правоохранителя, чем причинил ему физическую боль», – сообщает 4 сентября издание «Медиазона».

По словам Жукова, он «лишь махнул рукой». Сторона обвинения, требовавшая для него 4,5 года за решеткой, настаивала на том, что студент знал, что перед ним представитель власти. Несмотря на это, Жуков якобы попытался нанести «левой рукой один удар в голову, пытаясь сорвать силой шлем».

Сам сотрудник правопорядка Аскарбек Мадреймов заявил, что ему было «неприятно» и «больно» после действий молодого человека.

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27 июля в Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных до выборов. На акции протеста задержали более 1000 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки).

3 сентября одному фигуранту дела о массовых беспорядках дали три года колонии за распыленный в полицейского газ из баллончика, другой за толчок представителя власти также отправился в колонию, а обвинения с пятерых других участников митинга были сняты.   

Напомним, что ранее СК объявил, что преследование студента Егора Жукова по статье 212 Уголовного кодекса прекращено, однако блог молодого человека вызвал интерес у следственных органов.

 

 

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