Камера записала, как удирающего от полиции угонщика каршеринга остановил «инспектор дерево»

В Сети появилось видео ночной погони инспекторов ДПС за каршеринговым «Солярисом» в Петербурге. Закончилась она полетом в дерево.

О самом инциденте «Фонтанка» рассказывала ранее. Инспекторы ДПС, заметив на Московском проспекте грубо нарушивший ПДД автомобиль Hyundai Solaris, попытались его остановить, но водитель только «втопил» сильнее. Полицейские начали погоню.

Первоначально сообщалось, что все произошло вечером 29 августа, но, как уточняет 4 сентября «Дорожый инспектор», дело было уже 30 августа, во втором часу ночи. Как сообщается в опубликованном на сайте YouTube видео, сотрудники ОБ ДПС №1 ГИБДД во время патрулирования заметили у дома 5 по Московскому проспекту подозрительный «Солярис», который развернулся через сплошную линию разметки.

Полицейские преследовали нарушителя по Московскому проспекту, затем ушли на Лиговский. Водитель «Соляриса» неоднократно нарушал ПДД и вот на Лиговском не справился с управлением, вылетел на газон и врезался в дерево. На этом его «покатушки» закончились.

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В «я ни в чем не виноват» водителя инспекторы закономерно не поверили, на вопрос о документах мужчина ничего не смог предъявить. Как говорится на видео, нарушитель оказался 26-летним гражданином Таджикистана. Ранее в МВД сообщали, что мужчина работает на автомойке. Каршеринговый Hyundai привезли туда для помывки, и он решил на нем покататься.

В отношении водителя были составлены административные материалы по шести статьям КоАП РФ. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).