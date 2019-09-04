Министр транспорта пообещал скоростной путь из Выборга в Крым к 2024 году

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что через пять лет доехать из Выборга в Севастополь можно будет по скоростным дорогам, на которых будет не менее четырех полос.

«К 2024 году мы обеспечим движение от Выборга до Севастополя по скоростным дорогам с не менее чем четырехполосным движением, с разделенными встречными потоками, что даст толчок развитию внутреннего туризма», – сообщил 4 сентября министр в колонке на сайте РИА Новости.

Накануне стало известно, что последний участок трассы М-11 у Петербурга откроется до конца 2019 года. По нему могут разрешить двигаться со скоростью 150 км в час. А гендиректор АО «ВАД» Валерий Абрамов в августе доложил президенту России Владимиру Путину о том, что скоростная автомагистраль «Таврида» будет полностью открыта в сентябре следующего года. Та же компания «ВАД» активно строит автомагистраль Петербург – Сортавала, а также расширяет магистраль «Скандинавия» от Петербурга через Выборг до Финляндии.