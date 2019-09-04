В Петербурге мойщика улиц избили за неаккуратную работу. Он окатил прохожих водой

Мойщик автомобильных дорог пострадал в Петербурге от чрезмерного усердия. Его самого и его верную поливалку избили попавшие под струю воды прохожие.

О печальном итоге мокрого конфликта сообщает 4 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мойщик из ГУДП «Центр» освежал улицы Петроградского района, на Чкаловском проспекте под напор попала компания из пяти человек. Мужчины окружили поливомоечную машину. Сначала избили ее и вынудили водителя остановиться.

«Мужчины открыли водительскую дверь и начали грубо высказывать мойщику, что он облил прохожих водой. Его потянули из кабины и ударили», – уточняет пресс-служба.

Одним из освежившихся поневоле петербуржцев оказался Руслан Галиуллин. Он достал средство защиты от собак «Шпага» и, используя баллончик как оружие, распылил его мойщику в лицо.

В отношении Галиуллина возбудили уголовное дело по статье 213 УК – «Хулиганство». Следствие заняло пару месяцев. Конфликт случился 14 апреля, а в Петроградский суд материалы поступили в конце июня. Сегодня, 4 сентября, Галиуллина приговорил к полугоду исправительных работ с удержанием десяти процентов заработка в доход государства.