ВЦИОМ: Россияне все реже подают милостыню

Граждане России стали реже подавать милостыню. Но связано это не с ожесточением сердец, просто соотечественники выбирают другие формы благотворительности.

Про милосердие в жизни россиян спросил ВЦИОМ. Итоги опроса опубликованы 4 сентября. Как выяснилось, подавляющее большинство граждан побывали в роли благотворителей за последние 5 лет — 69%. В основном они жертвовали вещи и игрушки (30%) в детские дома или дома престарелых, а также вносили средства на лечение больных людей (26%), подавали милостыню (24%), переводили деньги благотворительным организациям (20%).

Социологи констатируют: россияне стали реже подавать деньги нищим (24% против 36% в 2007-м). Одновременно растет число выбирающих волонтерство в больницах, домах престарелых и т. д. (9% против 2% в 2009-м). Также активнее респонденты начали ходить на благотворительные концерты, выставки, аукционы (10% против все тех же 2% в 2009-м).

Каждый пятый занимается благотворительностью постоянно. Чаще всего готовы помогать другим молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет. Менее склонны участвовать в делах милосердия пенсионеры.