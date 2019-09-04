Опрос: На возможных досрочных выборах в Британии победят консерваторы и Джонсон

Несмотря на нежелание большинства британцев проводить досрочные всеобщие выборы перед выходом Соединенного Королевства из ЕС, большинство на них получат консерваторы, которых с июля возглавляет премьер-министр.

«Борис Джонсон получил поддержку в опросах, дающих консерваторам двузначное преимущество над лейбористами», – сообщает 4 сентября издание The Times со ссылкой на исследование социологической службы YouGov.

Опрос показал, что 33% поддержали бы консерваторов, 22% отдали бы свои голоса за лейбористов, а либерально-демократическая партия получила бы на процент меньше.

При этом за проведение выборов выступают всего 35% опрошенных, тогда как против высказалась почти половина респондентов (46%).

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Напомним, что Джонсон допустил проведение досрочных выборов из-за попыток парламента заблокировать выход королевства из ЕС без сделки с еврочиновниками. По его словам, он не хотел бы такого развития событий, однако если народные избранники выберут остановку переговоров с ЕС и отсрочку Brexit, то у премьера не останется вариантов.

При этом парламент выступил против плана Джонсона, несмотря на его попытки запугать депутатов. В итоге 328 человек, включая консерваторов, поддержали отсрочку Brexit на три месяца. Как пишет Beloomberg, «Brexit последовательно уничтожает консервативную администрацию».