УФАС нашло избытки в конкурсах на ликвидацию свалок в Красносельском районе

Управление Федеральной антимонопольной службы Петербурга выдало администрации Красносельского района предписание внести изменения в документацию по шести конкурсам на ликвидацию несанкционированных свалок на общую сумму свыше 157 млн рублей. Антимонопольный орган установил избыточные требования к участникам конкурсов. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Районная администрация в августе объявила пять конкурсов на 128,1 млн рублей на ликвидацию несанкционированной свалки строительных грунтов и отходов, ТБО, расположенной по адресу: Петергофское шоссе, дом 77, завод «ЛЭМЗ», у станции аэрации. А также конкурс на аналогичные работы на участке в районе пересечения улиц Маршала Казакова и Доблести в пределах водоохранной зоны реки Красненькая на 29,1 млн рублей.

Рассмотрев жалобу компании «Экомир», комиссия УФАС установила наличие в конкурсной документации избыточных требований с участникам закупки. В частности, к наличию лицензий на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию отходов I–IV классов опасности. Тогда как подряды предполагают только вывоз мусора на специализированные свалки.

Признав жалобы обоснованными, комиссия установила в действиях администрации Красносельского района нарушение ч. 6 ст. 31 Закона о контрактной системе. Администрации выдано предписание о внесении изменений в документацию об аукционе и продлении сроков подачи заявок.

Как уточнили в ведомстве, апелляция на решение комиссии пока не поступала.