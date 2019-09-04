Названо имя нового главы ГУП «Водоканал». Он «в теме» уже 34 года

Генеральным директором ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» назначен Александр Данилов, до этого находившийся в статусе исполняющего обязанности. Об этом 4 сентября на коллегии комитетов энергетического блока Смольного сообщил вице-губернатор Северной столицы Максим Шаскольский.

Данилов в системе ГУП «Водоканал» с 1985 года. Он начинал обычным техником, дойдя по карьерной лестнице до первого заместителя директора. Он курировал реализацию важнейших проектов предприятия: создание и совершенствование системы Южной зоны водоснабжения Санкт-Петербурга, модернизацию аэрационной системы Центральной станции аэрации и ряд других проектов.

Перед новым директором ГУП «Водоканал» уже поставили конкретные задачи. Предприятию предстоит строить новые объекты и ремонтировать существующую инфраструктуру без значительного роста тарифов – он не должен превысить 3% в год. Такая установка связана с последним трендом политики Смольного, который сумел сдержать рост цены за коммуналку за счёт снижения расходов предприятий энергетического блока.

В частности, тому же Водоканалу, который планировал повышение тарифов на 7–8%, дали «добро» поднять цену для населения только на 3,2%, для предприятий – на 3,7%. Уменьшить темпы роста тарифов удалось после того, как стало известно о том, что предприятие переплачивало посреднику на рынке электроэнергии по 600 млн в год. Позднее стало известно и о 300-миллионной избыточной страховке.

В марте 2019 года Александр Данилов стал и.о. директора петербургского Водоканала, после того как врио губернатора Александр Беглов отправил в отставку возглавлявшего предприятие Евгения Целикова. Параллельно с его уходом в правоохранительные органы отправились материалы проверки «Водоканала Санкт-Петербурга» Контрольно-счетной палатой.