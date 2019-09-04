Погибший в кювете в Отрадном оказался пассажиром. Водитель бросил его умирать

За прошедший вторник, 3 сентября, в Петербурге и Ленинградской области инспекторы ГИБДД зафиксировали 466 дорожных аварий, в которых погибли 4 человека. Один из них, как оказалось, был не водителем машины, а пассажиром. Водителя теперь ищут.

Авария произошла в городе Отрадном Кировского района области. В половине второго часа дня у дома 123 по 2-й линии водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и съехал в кювет. В машине находился мужчина, личность которого сразу установить не смогли. Его забрала скорая, но довезти до больницы не успела – он умер в машине.

Ранее сообщалось, что неизвестный погибший был водителем «Лады», однако, как уточнили 4 сентября в отделе пропаганды УГИБДД, это был пассажир. Водитель с места ДТП скрылся и объявлен в розыск.

Как стало известно «Фонтанке», сама «Лада» принадлежала 41-летнему жителю Пушкина, а в мае этого года он продал ее 28-летнему мужчине из Оренбургской области. Номера у машины псковские. Авария же унесла жизнь 36-летнего жителя Отрадного.

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Всего в Ленобласти за минувшй день произошло 68 ДТП, из которых 7 были с пострадавшими, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Травмы получили четверо взрослых и ребенок. Три человека погибли. Во Всеволожском районе авария унесла жизнь 30-летнего мотоциклиста из Брянской области. Он выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Ford. Пассажирку мотоцикла, 24-летнюю местную жительницу, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Еще одним смертельным ДТП стал наезд на пешехода в Тосненском районе. На трассе М-10 «Россия» 51-летний житель Волосовского района на большегрузе Iveco сбил на нерегулируемой «зебре» пешехода – 59-летнего жителя Тверской области. По факту ДТП возбудили уголовное дело по ст. 264, ч. 3, УК РФ.

В Петербурге за вторник было 398 дорожных аварий, в 14 из которых пострадали люди. Травмы получили 14 человек, включая одного ребенка. Погиб один – пешеход. На Воздухоплавательной улице автомобиль Jaguar сбил мужчину, отбросив его под колеса ехавшей по «встречке» «Лады». Пешеход умер в скорой, в водитель «Ягуара» скрылся.