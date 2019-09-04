После новости «Фонтанки» в 525-й школе восстановили учебный процесс

В новой 525-й школе учебный год начался, об этом «Фонтанке» сообщили в администрации Московского района. «Уроки идут, школьный режим восстановлен, питание организовано», – сообщил нашему изданию глава районной администрации Владимир Ушаков.

Чиновник отметил, что проблема с зачислением детей решена, в настоящее время подали заявления на прием в новую школу родители 450 школьников. В запасе еще есть места для тех, кто заселится в новостройки.

Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», школа №525 Московского района была закончена и сдана застройщиком на три месяца раньше, чем планировалось. Это позволило провести торжественную линейку 2 сентября, но начать учебный процесс помешали юридические нюансы – администрация школы сообщила родителям, что уроки начнутся только 9 сентября.