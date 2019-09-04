Министр экономического развития Орешкин назвал главные условия перехода на четырёхдневку

Повышение доходов населения и рост производительности труда являются главными условиями перехода в России к четырёхдневной рабочей неделе. Об этом заявил 4 сентября министр экономического развития Максим Орешкин.

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», – цитирует ТАСС министра.

Говорить о том, когда всё это может стать реальностью и когда россияне будут обязаны ходить на работу не пять, а четыре дня в неделю, Орешкин не стал. «Здесь важно сконцентрироваться на этом этапе именно на задаче повышения доходов населения и решать задачи поэтапно», – отметил лишь член кабинета министров.

О доходах россиян в конце лета заговорил президент Владимир Путин. Он был обеспокоен темпами их роста. «Реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство», – заявлял президент на встрече, где присутствовал, в том числе, Максим Орешкин.

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Дискуссию о сокращении рабочей недели начал в июне премьер Дмитрий Медведев. В конце августа лидер партии «Единая Россия» поручил Министерству труда и социальной защиты до конца сентября оценить последствия возможного введения четырехдневной рабочей недели.

Однако сами россияне не слишком хотят третий выходной на неделе. По данным ВЦИОМ, каждый второй гражданин не поддерживает идею о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней.