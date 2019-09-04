У владельца ФК «Бешикташ» угнали яхту, чтобы перевезти нелегалов

У владельца турецкого футбольного клуба «Бешикташ» Фикрета Ормана 10 дней назад угнали яхту класса «люкс» La Paradiso. Вскоре стало известно, что она использовалась для транспортировки нелегалов. Об этом сообщает Vatan.

Как сообщается, в ходе оперативных мероприятий угнанную яхту обнаружили брошенной возле берегов одного из греческих островов.

В результате расследования правоохранители выяснили, что владелец спортивного клуба, вероятно, стал жертвой банды контрабандистов, которые угоняют элитные яхты и транспортируют на них нелегалов на греческие острова. Люксовые яхты используются для того, чтобы не привлекать лишнего внимания и не вызывать подозрений у береговой охраны.

Отмечается, что это не первый подобный случай. В общей сложности за этот сезон было угнано 10 яхт.