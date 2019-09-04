«ТГК-1» заподозрили в создании радужных пятен на реке Красненькая

Дело об административном правонарушении в отношении «ТГК-1» возбудил Северо-Западный Росприроднадзор после загрязнения реки Красненькая в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 4 августа.

Радужные разводы на поверхности Красненькой заметили 18 июля. Предполагаемым источником загрязнения инспекторы считают гидротехнические сооружения в районе Краснопутиловской улицы. Эти сооружения являются выпуском сточных вод №1 Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Фото: Департамент Росприроднадзора по СЗФО

«В результате было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ПАО «ТГК-1», в рамках которого специалисты экспертной лаборатории Росприроднадзора произвели отбор проб воды на вышеуказанном выпуске. По результатам лабораторного исследования государственным инспектором Росприроднадзора будет принято процессуальное решение», — объяснили в Росприроднадзоре.