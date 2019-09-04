Посольство РФ в Иране подтвердило готовящееся освобождение российского моряка с задержанного британского танкера

Иранские власти согласовали освобождение семерых членов экипажа судна Stena Impero, среди которых находится и электромеханик из России.

«Иранские власти по запросу компании-судовладельца и в соответствии с мнением капитана корабля приняли решение об освобождении семерых членов экипажа. Среди отпущенных граждан один гражданин России», – цитирует 4 сентября заявление пресс-атташе посольства Андрея Ганенко ТАСС.

По его словам, такое решение было принято, так как оставшиеся 16 человек смогут обеспечить функционирование судна при выходе в море.

Ранее информацию об освобождении членов экипажа сообщил телеканал Al Arabiya.

Напомним, что танкер Stena Impero был задержан элитным военизированным подразделением Корпус стражей Исламской революции 19 июля в Ормузском проливе. Иран обвинил судно в нарушении международных правил.