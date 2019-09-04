СМИ узнали, кто участвовал в переговорах о поддержке Россией правых Италии. В партии «Лига» посчитали расследование «новой провокацией»

Издание BuzzFeed при помощи The Insider и Bellingcat узнало, кто предположительно присутствовал на часовых переговорах в отеле «Метрополь» между посланниками вице-премьера Италии Маттео Сальвини и тремя высокопоставленными чиновниками из России. Итальянцы просили денег на новую Европу, которая будет близка к РФ.

«Определены двое из трех голосов россиян, которые мы слышим на записи: Андрей Юрьевич Харченко и Илья Андреевич Якунин. <...> Двое российских участников [переговоров] усилят давление на [вице-премьера Италии Маттео] Сальвини, самого влиятельного крайне правого лидера Европы, чтобы выяснить, знал ли он о предполагаемой сделке <...> Новые данные также поднимают дополнительные вопросы о том, кто руководил российской стороной сделки – и как высоко [они находились] в Москве», – утверждает 4 сентября издание Buzzfeed, которое первым написало о планируемой сделке.

Журналисты утверждают, что один участник на встрече якобы выступал как представитель Евразийского движения и соратник философа Александра Дугина. А второй предположительно был представлен как менеджер компаний, связанных с госинвестициями. The Insider указывает, что Якунин с 2002-го по 2016 год был ответственным за иностранные инвестиции в АПИ, за которым стоял «Резервтрастком» экс-депутата Госдумы Владимира Плигина. Сам Плигин в разговоре с The Insider заявил, что не собирается комментировать встречу в «Метрополе», так как «не имеет никакого отношения к этим людям», – сообщает издание.

В Италии также отрицают результаты расследования. Депутат «Лиги» Вито Коменчини в комментарии ТАСС рассказал, что «эти публикации – всего лишь новая провокация, которая используется для политических манипуляций, чтобы ударить по «Лиге». По его мнению, СМИ используют эту историю как повод, чтобы отвлечь от настоящих проблем.

Партия Маттео Сальвини стала триумфатором выборов в Европарламент, набрав 34,26% и обогнав Демократическую партию Николы Дзингаретти более чем на 10%. Сальвини неоднократно отрицал получение денег из других стран.