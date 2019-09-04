СК РФ заочно предъявил обвинение напавшему на российское посольство украинцу

СК России заочно предъявил обвинение гражданину Украины Владимиру Кошовенко в нападении на здание российского посольства в Киеве во время беспорядков 6 марта 2016 года. Об этом 4 сентября сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Заочно предъявлено обвинение гражданину Украины в нападении на Посольство Российской Федерации на Украине в 20... https://t.co/siq39D0NMM — Следственный комитет (@sledcom_rf) 4. September 2019

«Кошовенко заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)», — сказала Петренко.

Она отметила, что в результате действий Кошовенко был нанесен ущерб имуществу российского посольства, а также был нарушен нормальный порядок работы внешнеполитического ведомства.

По словам Петренко, Украина квалифицирует такие «явно спланированные действия против российских дипломатических учреждений» как хулиганство. Она отметила, что это дает России право предпринимать меры для защиты своих граждан, которые предоставлены ей международным правом и национальным законодательством.