Гид по избирательным участкам. «Фонтанка» рассказывает, что делать в день выборов

1 Проснулся в воскресенье, вспомнил про выборы. Куда идти?

И за губернатора, и за муниципальную власть голосовать нужно в одном месте – на избирательном участке. Узнать, к какому пункту голосования прикреплен ваш дом, можно с помощью специального сервиса «Фонтанки» – просто вбейте в поиск адрес, по которому вы зарегистрированы.

Тем, кому дойти до участка сложно, урну принесут на дом. Попросить об этом можно и заранее, и в сам день голосования – но только до 14:00. Подать электронное заявление о голосовании на дому можно через сайт «Госуслуги», а бумажное – в участковый избирком.

Если голосовать рядом с местом регистрации вам будет неудобно, можно «открепиться» на любой другой участок. Вплоть до 4 сентября (до полуночи) сделать это можно удаленно, через сайт «Госуслуги», или лично, через центр «Мои документы» или избирком. В последние три дня перед выборами – 5, 6 и 7 сентября – принести заявление о том, что вы намерены голосовать где-то в другом месте, можно т олько в участковую избирательную комиссию по месту регистрации .

Этот способ работает, правда, преимущественно на выборах губернатора. Если вы зарегистрированы в Купчино, то за кандидатов в депутаты своего муниципалитета голос отдать сможете только в Купчино.