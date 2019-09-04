Гид по избирательным участкам. «Фонтанка» рассказывает, что делать в день выборов
1 Проснулся в воскресенье, вспомнил про выборы. Куда идти?
И за губернатора, и за муниципальную власть голосовать нужно в одном месте – на избирательном участке. Узнать, к какому пункту голосования прикреплен ваш дом, можно с помощью специального сервиса «Фонтанки» – просто вбейте в поиск адрес, по которому вы зарегистрированы.
Тем, кому дойти до участка сложно, урну принесут на дом. Попросить об этом можно и заранее, и в сам день голосования – но только до 14:00. Подать электронное заявление о голосовании на дому можно через сайт «Госуслуги», а бумажное – в участковый избирком.
Если голосовать рядом с местом регистрации вам будет неудобно, можно «открепиться» на любой другой участок. Вплоть до 4 сентября (до полуночи) сделать это можно удаленно, через сайт «Госуслуги», или лично, через центр «Мои документы» или избирком. В последние три дня перед выборами – 5, 6 и 7 сентября – принести заявление о том, что вы намерены голосовать где-то в другом месте, можно только в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.
Этот способ работает, правда, преимущественно на выборах губернатора. Если вы зарегистрированы в Купчино, то за кандидатов в депутаты своего муниципалитета голос отдать сможете только в Купчино.
А вот за кандидатуру главы города проголосовать можно будет даже тем, кто собирается провести воскресенье на даче. Для этого городские власти организовали несколько десятков избирательных участков за пределами Петербурга – в Ленинградской и даже Псковской областях. Решение создать «дачные» участки, кстати, активно критикует оппозиция: наблюдение за чистотой процесса там организовать сложно.
2 Что за бюллетени мне дадут? Кто в них будет?
На участке петербуржцы получат два бюллетеня. Первый – с фамилиями трех кандидатов в губернаторы (на самом деле четырех, но имя одного – выдвинутого КПРФ Владимира Бортко – будет зачеркнуто: он снялся с гонки, когда бюллетени уже напечатали). Во втором вы увидите фамилии кандидатов в депутаты вашего муниципалитета. Всего муниципалитетов в Петербурге 111, и выборы проходят во всех, кроме одного – «Автово».
Муниципалитеты – как государства в миниатюре: в каждом из них есть исполнительная власть (администрация) и законодательная власть (совет). Депутатов совета своего муниципалитета вам и предстоит выбрать. Но не всех, а только часть. Каждый муниципалитет делится на избирательные округа, и жители каждого округа выбирают по несколько своих представителей. Поэтому в бюллетене, который вы получите, поставить нужно будет не одну, а сразу несколько галочек – скорее всего, четыре или пять. Сколько именно – проверяйте с помощью специального сервиса «Фонтанки». Получится примерно такая картина: вы выберете пять депутатов, жители соседнего округа выберут еще пять, и десять победителей следующие пять лет будут заседать в совете вашего муниципалитета.
3 Получил бюллетень. Тут какие-то непонятные имена. Кто эти люди?
С губернаторскими выборами все просто, выбор невелик: депутат Заксобрания, бывший «яблочник» Михаил Амосов (идет от «Гражданской платформы»), врио губернатора Александр Беглов (идет самовыдвиженцем) или петербургский парламентарий Надежда Тихонова (выдвинута «Справедливой Россией»). Другое дело – кандидаты в депутаты.
Плакаты с информацией о том, где кандидаты работают и сколько зарабатывают (а также с их фотографиями), будут висеть во всех избирательных комиссиях. А заранее имена тех, кто претендует на мандат в вашем муниципалитете, можно узнать с помощью сервиса «Фонтанки». Часть из них идут от партий, часть – самовыдвиженцами. В последних легко запутаться: без партийной поддержки на нынешние выборы пошли и действующие депутаты, которые не хотят ассоциироваться с «Единой Россией», и оппозиционеры. Многие из самовыдвиженцев-оппозиционеров пользуются поддержкой штаба Алексея Навального или движения «Объединенные демократы» – о том, какие из кандидатов с ними сотрудничают, обе организации рассказывают на своих сайтах.
4 А что делать, если никто из кандидатов в бюллетене не нравится?
В Петербурге зарегистрироваться кандидатами и в муниципальные депутаты, и в губернаторы смогли далеко не все, кто хотел. В некоторых муниципалитетах выбор окажется вовсе скудным: в Петроградском районе, например, у «Единой России» почти нет конкурентов. Если на выборы вы пришли, а отдавать голос никому не хочется? Россияне уже давно придумали массу креативных способов на этот счет: вписать в бюллетень фамилию кандидата своей мечты, например. Так вы не отдадите голос ни в чью пользу, но дадите понять, что набор претендентов вас не устраивает.
Главное – не испортить бюллетень случайно, если такого желания нет. Чтобы ваш голос засчитали, отметки нужно ставить только внутри квадратика напротив выбранного кандидата (одну на губернаторских и несколько – на муниципальных). Если в порыве гражданского чувства захочется написать в бюллетене еще пару слов, не поддавайтесь.
5 На работе заставляют голосовать. Надо?
Участие в выборах – дело сугубо личное и добровольное. Любой, кто принуждает вас проголосовать за кого-нибудь (или не голосовать), нарушает федеральный закон. Его нарушает даже тот, кто принуждает вас просто прийти на выборы – или, наоборот, не приходить. В процесс волеизъявления не вправе вмешиваться никто: голосуйте, как хотите, а если не хотите – не голосуйте.
Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»