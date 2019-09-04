«В первую очередь проинформируем население». Об отсутствии радиационных рисков для здоровья в Северодвинске заявила глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала с осторожностью относиться к исследованиям неспециалистов, которые изучают уровень радиации в Северодвинске.

«Я всегда с большой осторожностью отношусь к исследованиям, которые делают неспециалисты. Специалисты проверили, проверяют – рисков для здоровья населения нет», – сказала «Интерфаксу» 4 сентября Анна Попова.

«Если они (риски. – Прим. ред.) будут, в первую очередь проинформируем население. Защита населения и его здоровья – наша главная задача. Но когда этих рисков нет, считаю, это неправильно», – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее журналисты провели замеры уровня радиации около понтонов, выброшенных на берег Белого моря после ЧП на полигоне под Северодвинском. Уровень радиационного излучения был превышен в несколько раз.

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8 августа на морской платформе в Белом море в результате взрыва неизвестного изделия погибли двое военнослужащих и пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Президент США утверждал, что якобы взорвалась новая ракета «Буревестник», которая якобы летает с помощью ядерной установки.

Сразу после взрыва, по данным Росгидромета, в Северодвинске радиационный фон вырос в 16 раз. В течение двух часов он нормализовался.

В конце августа Роспотребнадзор пообещал проверить радиационную обстановку на островах в Белом море после сообщений местных жителей об исчезновении животных и пожелтевших деревьях.

Тогда же Росгидромет подтвердил попадание в атмосферу после ЧП «короткоживущих техногенных радионуклидов».

19 августа президент России Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном утверждал, что «никакой угрозы там нет и никакого повышения фона там тоже не существует». За несколько дней до этого Россия отказалась отвечать МАГАТЭ о причинах и характере взрыва в Белом море, а помощник Путина по экологии Сергей Иванов заявил, что те, кто сравнивает инцидент с Чернобыльской катастрофой, «совсем спятили».

Полигон, на котором произошел взрыв, находится в 40 км от Северодвинска и в 2 км от села Нёнокса. По данным на 2010 год, в посёлке жили 468 человек.