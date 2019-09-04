Мэр Хабаровска пожаловался в полицию на мемы. Чиновник обиделся на телеграм-канал с 85 подписчиками

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился с заявлением в полицию из-за мемов в анонимном телеграм-канале.

Об этом пишет «ДВХАБ» 3 августа.

Накануне сотрудники полиции приходили в местный штаб оппозиционера Алексея Навального и разговаривали с его координатором Алексеем Ворсиным. Поводом для визита стала жалоба мэра областного центра Сергея Кравчука на анонимный телеграмм-канал «Ворсин мемы», в шутках которого фигурировал чиновник. По словам активиста, о существовании канала он узнал от правоохранителей. На момент написания заметки на «Ворсин мемы» подписались 85 человек.

В администрации Хабаровска факт обращения в полицию подтвердили. «Сергей Кравчук действительно обратился с заявлением в правоохранительные органы по факту оскорбления. Как движется расследование, пока не разглашается», — сообщил начальник пресс-службы администрации города Руслан Соколов.

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Напомним, ранее в полицию обратился депутат Кировской думы Павел Валенчук. Он обиделся на авторов паблика «Борщ», которые обратили внимание на внешность народного избранника — ухоженные «бровки» и «ноготочки». Народный избранник увидел в этом оскорбление представителя власти, но потом передумал и забрал заявление из полиции.