СМИ: Пилотов разбившегося в Ставрополье российского штурмовика нашли погибшими

Журналисты сообщили о завершении поисковой операции по поиску летчиков рухнувшего 3 сентября Су-25. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае», – сообщает 4 сентября «Лента.ру» со ссылкой на «Известия».

Telegram-канал Baza назвал имена погибших – это майор Юрий Б. и капитан Артем Л. из 368-го авиационного штурмового полка.

Официального подтверждения этой информации нет.

Учебно-боевой самолет Су-25 рухнул на Северном Кавказе в результате аварии 3 сентября. В Министерстве обороны заверили, что пилоты катапультировались. СМИ сообщили о гибели летчиков, несмотря на продолжающуюся спасательную операцию. Штурмовик, упавший во время исполнения фигуры высшего пилотажа, оказался полностью разрушенным, так как он взорвался после столкновения с землей.