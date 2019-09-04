Финляндия призывает Европу приложить больше усилий для улучшения отношений с Россией

ЕС должен прилагать больше усилий на пути нормализации отношений с Россией, чтобы укрепить безопасность на фоне международных конфликтов, напряжённых трансатлантических отношений и Brexit. Такое мнение 4 сентября в интервью Financial Times высказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Очень трудно представить решение [глобального кризиса] без России. Или решение, в котором Россия не является каким-либо активным партнером», – заявил Пекка Хаависто.

По мнению главы финского МИДа, смена правительства на Украине даёт шанс на урегулирование конфликта. Призыв Финляндии, председательствующей в ЕС, аналогичен призыву других стран блока. Президент Франции Эммануэль Макрон проявил инициативу, пытаясь сблизить обе стороны украинского кризиса.

«Везде, где мы видим надежду, как сейчас в этой возможности Киева и Москвы немного сблизиться по некоторым вопросам, мы готовы поддержать, и мы готовы помочь, если что-нибудь можно будет сделать», – заверил Хаависто.

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Как подчёркивает FT, мнение Финляндии важно для ЕС из-за ее нынешнего председательства и уникальных отношений с Россией, которые поддерживаются в течение последних десятилетий несмотря на разногласия между Москвой и Западом. Аналитики говорят, что финские чиновники пользуются уважением со стороны российских коллег, что не часто наблюдается в отношении других стран ЕС.

Ранее схожую позицию Пекка Хаависто высказал в интервью «Фонтанке». Он заявил, что России нельзя читать лекции, как ребёнку, а конфликты нужно решать только путём переговоров лицом к лицу.