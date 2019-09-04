На Ватном острове в Петербурге прописывают «Тучков буян». Названия «Арт-парк» нет даже в пятерке лидеров голосования
Наименование «Тучков буян» для парка на месте Судебного квартала в Петербурге выбрали 27% участвовавших в голосовании. На финише этот вариант опередил «Романовский».
Как рассказал 4 сентября президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга Олег Романов, проголосовали 24,8 тысячи человек. 22% – у «Романовского». Дальше идут «Петроградский», «Сердце Петербурга» и «Невский сад». Таким образом, условное название «Арт-парк» не попало даже в пятерку.
Романов уточнил, что «Тучков буян» лидирует сразу в нескольких параллельных голосованиях. Это же название одобрила топонимическая комиссия. По словам архитектора, со временем в обиходе слово «буян» может выпасть, парк будут просто называть Тучковым.
Ранее «Фонтанка» сообщила о том, что «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка» подготовят конкурс на архитектурно-ландшафтную концепцию парка на Ватном острове. Победителя выберут в мае-июне. Союз архитекторов запустил голосование за варианты названия и наполнения этого пространства. При этом чиновники условно называли его арт-парком.
Справка:
Участок на пр. Добролюбова, где раньше находился институт прикладной химии, превратился в стройплощадку давным-давно. В 2000-х – начале 2010-х им занимался «ВТБ-Девелопмент», к 2017 году предполагалось построить вместо ГИПХ элитный квартал «Набережная Европы» с бизнес-центром, жильём и гостиницами. Процесс затянулся, а в 2012 году Владимир Путин высказал идею перевести высшую судебную власть из Москвы в Петербург. Верховный суд «прописали» как раз на Петроградской стороне, подрядчиком строительства квартала стало ФГУП «Строительное управление», принадлежащее управделами президента. Предполагалось, что здесь появятся постройки площадью 225 тысяч кв. м, включая здания Верховного суда, судебного департамента, жилье и Театр танца Бориса Эйфмана, доставшийся в наследство от «Набережной Европы».
Работы шли не быстро - оценить это можно по галерее фото за 7 лет. В 2017 году начались поиски субподрядчиков, закончить со строительством за 36 млрд рублей планировали в 2019 году. Контракты достались группе «Ташир» и ООО «Кредо», но ФАС отменила итоги конкурсов. «Коммерсант» сообщал, что в 2018 проект передали структурам, близким к ресторатору Евгению Пригожину и его компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». В начале 2019-го на площадке действительно произошло некое оживление, однако уже в апреле всех ждал новый крутой поворот: вместо Судебного квартала, который теперь должен переехать на Смольную набережную, на Ватном острове появится парк - все с тем же Театром танца. Решение одобрил лично Владимир Путин, а Смольный заявил, что сперва поинтересуется у горожан, как они хотят назвать парк и чем его наполнить.