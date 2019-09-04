На Ватном острове в Петербурге прописывают «Тучков буян». Названия «Арт-парк» нет даже в пятерке лидеров голосования

Наименование «Тучков буян» для парка на месте Судебного квартала в Петербурге выбрали 27% участвовавших в голосовании. На финише этот вариант опередил «Романовский».

Как рассказал 4 сентября президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга Олег Романов, проголосовали 24,8 тысячи человек. 22% – у «Романовского». Дальше идут «Петроградский», «Сердце Петербурга» и «Невский сад». Таким образом, условное название «Арт-парк» не попало даже в пятерку.

Романов уточнил, что «Тучков буян» лидирует сразу в нескольких параллельных голосованиях. Это же название одобрила топонимическая комиссия. По словам архитектора, со временем в обиходе слово «буян» может выпасть, парк будут просто называть Тучковым.

Ранее «Фонтанка» сообщила о том, что «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка» подготовят конкурс на архитектурно-ландшафтную концепцию парка на Ватном острове. Победителя выберут в мае-июне. Союз архитекторов запустил голосование за варианты названия и наполнения этого пространства. При этом чиновники условно называли его арт-парком.