В тайге нашли живым подростка, потерявшегося 13 дней назад. Он набрёл на пасеку

Подростка, пропавшего почти две недели назад в тайге, нашли живым. Он жил на пасеке.

15-летнего Василия искали МЧС, полиция, волонтеры, криминалисты, а нашли военные. 23 августа школьник ушел за грибами в районе поселка Тигровый и не смог найти дорогу к дому.

Спустя 13 дней военнослужащие мотострелкового соединения ВВО обнаружили юношу на пасеке. Пробираться к нему пришлось через вышедшую из берегов реку Лефан – на «Урале», сообщили в пресс-службе округа.

По информации Следственного комитета, Василия отправили на медицинское обследование.

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Мальчик живет с отцом и сестрой, мать ушла из семьи.

Ранее в сибирской тайге нашли мальчка трех лет, который провел в лесу три дня.