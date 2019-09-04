Голосование в финале и деревья на бетоне. Организаторы конкурса по парку на Добролюбова рассказали о его деталях

За одну концепцию парка на месте Судебного квартала в Петербурге организаторы готовы платить сумму в диапазоне 50–100 тысяч долларов. Предполагается, что последним шагом станет голосование горожан.

Как рассказал 4 сентября глава КБ «Стрелка» Денис Леонтьев, $ 50–100 тысяч – это ориентировочная сумма, выведенная на основе аналогичных конкурсов. Общие затраты на конкурс, как ранее писала «Фонтанка», составят около 90 млн рублей. По словам Леонтьева, предполагается, что 5 заявок будут отобраны от уже опытных бюро на основе их портфолио и еще 5 – на основе предварительных концепций. Помимо жюри свои рецензии составит специально собранный экспертный совет. Последним шагом станет голосование горожан, которые будут выбирать из нескольких финалистов.

По мнению Леонтьева, реальный срок завершения строительства – 2023 год. Президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга Олег Романов, в свою очередь, призвал не беспокоиться по поводу того, что парк невозможно высадить на бетонном основании. «Там можно высаживать деревья до 16 метров высотой», – подчеркнул он.

О том, что «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка» подготовят конкурс на архитектурно-ландшафтную концепцию парка на Ватном острове, «Фонтанка» сообщила в минувшие выходные. Он пройдет в 4 этапа. Победителя, как сообщил Денис Леонтьев, выберут в мае-июне.