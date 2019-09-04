Голосование в финале и деревья на бетоне. Организаторы конкурса по парку на Добролюбова рассказали о его деталях
За одну концепцию парка на месте Судебного квартала в Петербурге организаторы готовы платить сумму в диапазоне 50–100 тысяч долларов. Предполагается, что последним шагом станет голосование горожан.
Как рассказал 4 сентября глава КБ «Стрелка» Денис Леонтьев, $ 50–100 тысяч – это ориентировочная сумма, выведенная на основе аналогичных конкурсов. Общие затраты на конкурс, как ранее писала «Фонтанка», составят около 90 млн рублей. По словам Леонтьева, предполагается, что 5 заявок будут отобраны от уже опытных бюро на основе их портфолио и еще 5 – на основе предварительных концепций. Помимо жюри свои рецензии составит специально собранный экспертный совет. Последним шагом станет голосование горожан, которые будут выбирать из нескольких финалистов.
По мнению Леонтьева, реальный срок завершения строительства – 2023 год. Президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга Олег Романов, в свою очередь, призвал не беспокоиться по поводу того, что парк невозможно высадить на бетонном основании. «Там можно высаживать деревья до 16 метров высотой», – подчеркнул он.
О том, что «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка» подготовят конкурс на архитектурно-ландшафтную концепцию парка на Ватном острове, «Фонтанка» сообщила в минувшие выходные. Он пройдет в 4 этапа. Победителя, как сообщил Денис Леонтьев, выберут в мае-июне.
Справка:
Участок на пр. Добролюбова, где раньше находился институт прикладной химии, превратился в стройплощадку давным-давно. В 2000-х – начале 2010-х им занимался «ВТБ-Девелопмент», к 2017 году предполагалось построить вместо ГИПХ элитный квартал «Набережная Европы» с бизнес-центром, жильём и гостиницами. Процесс затянулся, а в 2012 году Владимир Путин высказал идею перевести высшую судебную власть из Москвы в Петербург. Верховный суд «прописали» как раз на Петроградской стороне, подрядчиком строительства квартала стало ФГУП «Строительное управление», принадлежащее управделами президента. Предполагалось, что здесь появятся постройки площадью 225 тысяч кв. м, включая здания Верховного суда, судебного департамента, жилье и Театр танца Бориса Эйфмана, доставшийся в наследство от «Набережной Европы».
Работы шли не быстро - оценить это можно по галерее фото за 7 лет. В 2017 году начались поиски субподрядчиков, закончить со строительством за 36 млрд рублей планировали в 2019 году. Контракты достались группе «Ташир» и ООО «Кредо», но ФАС отменила итоги конкурсов. «Коммерсант» сообщал, что в 2018 проект передали структурам, близким к ресторатору Евгению Пригожину и его компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». В начале 2019-го на площадке действительно произошло некое оживление, однако уже в апреле всех ждал новый крутой поворот: вместо Судебного квартала, который теперь должен переехать на Смольную набережную, на Ватном острове появится парк - все с тем же Театром танца. Решение одобрил лично Владимир Путин, а Смольный заявил, что сперва поинтересуется у горожан, как они хотят назвать парк и чем его наполнить.