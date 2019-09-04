«Пробки в сторону центра – жуть». В Петербурге плотнее привычного, на Бухарестской сообразили на троих

Утренние пробки прочно обосновались на улицах Петербурга – второй день подряд в городе на три балла больше обычного. Особенно плотное движение в утренний час пик было в сторону центра.

В среду, 4 сентября, непривычные после лета 6 баллов аналитики «Яндекс.Пробок» отметили в Петербурге в 8:48. Самыми загруженными магистралями утром были проспект Культуры – Тихорецкий проспект и Пискарёвский проспект: в сторону центра там наблюдались заторы на 7 баллов.

Шесть баллов было на проспекте Обуховской Обороны, тоже в центр. А в 9 утра там наблюдались даже все 8 баллов, что на 4 балла выше обычного. Такой же 8-балльный затор собрался к 9:51 на проспекте Стачек в сторону центра.

На перекрестке Стачек с улицей Трефолева проблем водителям добавило ДТП. Легковой Volkswagen залетел под тягач, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Пробки в сторону центра – жуть», – пишет очевидица София. Впрочем, аварию, по ее словам, оперативно растащили.

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Также в среднем за утро нехарактерно плотно было на Заневском проспекте и проспекте Косыгина, опять же в центр, – 6 баллов вместо обычных трех. А вот на шоссе Революции и Рябовском шоссе в сторону КАД было, наоборот, нехарактерно свободно – всего 1 балл вместо трех.

Сейчас, впрочем, по данным «Яндекс.Пробок», в Петербурге наблюдаются лишь 3 балла. Из заметных пробок выделяются заторы на Пироговской, Арсенальной, Воскресенской набережных и набережной Кутузова. Плотно на Витебском и Московском проспектах в направлении центра, на Народной – затор из-за дорожных работ, а на Бухарестской улице пробку в сторону центра собрало ДТП.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, легковушка, внедорожник и фура не поместились на двух полосах. «Не обошлось без "Делимобиля"», – комментирует он. А в третьем ряду, чуть недоезжая этих троих, встал Dodge Challenger – вероятно, из-за технических проблем, судя по поднятому капоту.