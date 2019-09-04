Россиянин открыл стрельбу по детям из винтовки. Они слишком шумели во дворе

Пневматической винтовкой разгонял шумящую детвору житель Хабаровского края. Одними угрозами не ограничился. Раздались выстрелы, получила ранения девочка дошкольного возраста.

Как сообщает 4 сентября Следственный комитет, выстрелы раздались вчера во дворе жилого дома в Индустриальном районе областного центра. 52-летнему жителю первого этажа надоели шум и гам, доносившиеся с улицы. Единственное решение, которое пришло в голову нетрезвому россиянину, – это взять оружие и открыть стрельбу по источнику громких звуков. Стрелок не промахнулся: была ранена девочка шести лет.

Благодаря врачам жизнь ребенка вне опасности. Хабаровчанину придется отвечать по статье о покушении на убийство. Следствие будет просить суд об его аресте.