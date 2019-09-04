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Общество
04.09.2019 10:30
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«Deutsche Welle не может содействовать расследованию». Немецкие журналисты отказали Госдуме в общении на российской территории

Глава администрации Генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн не видит возможности участвовать в работе комиссии Госдумы РФ по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела страны. Об этом господин Хоффманн уведомил Госдуму в ответ на приглашение приехать «поговорить». Текст письма шефа DW публикует сайт российского парламента 4 сентября.

«Позвольте выразить несогласие с выраженным в вашем письме предположением о том, что "Дойче Велле" могла бы содействовать в расследовании фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации», – в частности, написал Йоханнес Хоффманн главе комиссии Госдумы по безопасности Василию Пискарёву.

Руководитель Deutsche Welle отметил, что журналистская деятельность DW «основывается на правилах объективного освещения событий». «Это исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств», – написал Хоффманн.

При этом глава администрации гендирекции Deutsche Welle пригласил заинтересованных российских депутатов пообщаться в Бонне или Берлине, так как не видит «правовой возможности» для такого диалога на российской территории.

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Парламентская комиссия по борьбе с иностранным вмешательством во внутренние дела России была создана 19 августа. Поводом стали несогласованные акции протеста против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. 23 августа комиссия пригласила на разговор представителей Deutsche Welle.

«У нас есть вопросы к "Немецкой волне", мы хотели бы эту "Волну", как говорится, послушать, будем приглашать их. Вы нам в этом плане помогите, – обращался тогда к журналистам глава новой комиссии Госдумы Пискарев. – Мы же хотим истины, а она может быть достигнута не путем переписок, а путём живого, непосредственного общения».

Конкретики о том, какие вопросы есть у парламентариев к работе журналистов Deutsche Welle, не оказалось.

Глава аналогичной комиссии в Совете Федерации Андрей Климов ранее не смог ответить на вопросы «Фонтанки» о том, как именно выглядело «иностранное вмешательство» в процесс подготовки нынешних региональных выборов в РФ.

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