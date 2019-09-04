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04.09.2019 10:04
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В Янино начал расти ввысь новый детский сад

В Янино начал расти ввысь новый детский сад

ГК "КВС"

ГК «КВС» завершила возведение стен первого этажа детского сада в микрорайоне «Ясно.Янино».

Как уточнили в компании, к началу сентября завершено устройство фундамента и монолитные работы по подвальному этажу будущего детского сада, окончено возведение стен первого этажа и ведется устройство перекрытий над первым этажом.

Здание детского сада будет трехэтажным. Дошкольное учреждение рассчитано на 200 малышей и предназначено, в том числе, для воспитания детей раннего возраста, от 1 года. Детский сад будет оснащен всем необходимым: отапливаемые помещения круглогодичного использования, раздевалки с индивидуальными шкафчиками, спальни для мальчиков и девочек, прачечная и гладильная, столовая, музыкальный и спортивный залы, игровая комната, душевые, медицинский кабинет. На территории будут обустроена современная детская площадка с оборудованием для игр и развития детей разного возраста.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию детского сада – вторая половина 2020 года. По завершении строительства ГК «КВС» передаст ДОУ правительству Ленинградской области. 

«Микрорайон «Ясно.Янино» изначально проектировался по принципам современного урбанизма, когда рядом с домом жители могут найти всю необходимую инфраструктуру. Сегодня в «Ясно.Янино» уже работает детский образовательный центр, отделения детской и взрослой поликлиники, в которой пациентов принимают по ОМС, пожарное депо. В коммерческих помещениях есть необходимые магазины, кафе, банкоматы. Помимо уже строящегося ДОУ, мы планируем возвести на территории «Ясно.Янино» еще два детских сада на 200 мест каждый и школу на 1200 воспитанников. Соответствующие договоры о строительстве социальной инфраструктуры между ГК «КВС» и правительством Ленобласти уже заключены», – отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

Микрорайон «Ясно.Янино» – масштабный проект ГК «КВС», подразумевающий комплексное освоение территории площадью порядка 43 га во Всеволожском районе Ленинградской области. Это перспективный квартал с комфортным транспортным сообщением с городом: 5-7 минут до въезда на КАД, 20 минут до Невского проспекта. В то же время с Северо-Запада микрорайон граничит с живописным лесом. В рамках проекта планируется невысотная 8-этажная жилая застройка, возведение социальных объектов и всей необходимой коммерческой и досуговой инфраструктуры.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» - застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/

 

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