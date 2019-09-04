В Цвелодубово стреляли из ружья. Могло достаться собакам

Стрельба раздалась в поселке Выборгского района Ленобласти. Пострадавших в результате инцидента не оказалось, но могло достаться собакам.

Как сообщает 4 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне вечером в полицию обратилась 34-летняя жительница Цвелодубово, которая рассказала, что возле одного из домов слышала выстрелы. На место отправился наряд, который выяснил, что женщине не послышалось. По предварительным данным, пальбу из ружья устроил 54-летний местный житель. Оружие при этом оказалось не зарегистрированным, а мужчина объяснил, что нашел его на озере.

Вечером того же дня в полицию пришла еще одна женщина из того же поселка. Она тоже рассказала о стрельбе. 65-летняя заявительница поделилась информацией, что в поселке устроил шум ее сосед, который стрелял по собакам, а вдобавок якобы угрожал сжечь ее дом.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.