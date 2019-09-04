«Зенит» узнал соперника по 1/16 финала Кубка России

Школьнику лучше всего делать уроки в своей комнате, где обустроен комфортный письменный стол, а другие члены семьи не будут отвлекать от занятий. Специально к началу учебного года эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» проанализировали, во сколько обойдется семейная квартира.