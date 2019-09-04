«Зенит» узнал соперника по 1/16 финала Кубка России
Жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу состоялась в Москве 4 сентября. Петербургскому «Зениту» выпало сразиться с «Енисеем» в Красноярске
Другие результаты жеребьевки:
«Алания» – ЦСКА; «Балтика» – «Локомотив»; «Нижний Новгород» – «Краснодар»; «Торпедо» – «Крылья Советов»; «Шинник» – «Сочи»; «Чайка» – «Уфа»; «Томь» – «Тамбов»; «КАМАЗ» – «Спартак»; «Факел» – «Арсенал»; «СКА-Хабаровск» – «Ахмат»; «Чертаново» – «Оренбург»; «Мордовия» – «Ростов»; «Луч» – «Динамо»; «Черноморец» – «Урал»; «Химки» – «Рубин».
Матчи 1/16 финала запланированы на 25 и 26 сентября. Точные даты станут известны позднее.