«Руслайн» направил резервный борт за застрявшими в Воронеже пассажирами петербургского рейса

Резервный борт направлен в Воронеж за пассажирами самолета компании «Руслайн», который сегодня утром не полетел в Петербург, вернувшись в аэропорт вылета. Ожидается, что рейс отправится в Северную столицу в 11.30.

«Фонтанка» получила комментарий перевозчика о рейсе №РГ-554, который в 07.15 вылетел в Пулково, но уже в 07.51 вернулся в Воронеж, выработав предварительно топливо. Неудачное завершение полета пресс-служба объяснила «технической причиной» (ранее в РИА Новости сообщали о неубравшейся стойке шасси).

В салоне самолета Bombardier CRJ200 было 37 человек.

«В аэропорт Воронежа отправлен резервный борт», – заверили в компании «Руслайн».

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Судя по онлайн-табло аэропорта Воронежа, новый вылет назначен на 11.30.