СМИ: Обмен пленными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября. В Кремле воздержались от комментариев

Обменный процесс удерживаемыми гражданами между Россией и Украиной может быть запущен до конца текущей недели. Об этом 4 сентября агентству «Интерфакс» сообщили сразу два «дипломатических источника».

«Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата – 7 сентября», – цитирует агентство источник.

Второй дипломатический источник «Интерфакса», подтвердив, что обмен запланирован на субботу, оговорился, что договоренности носят предварительный характер.

«Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели», – сказал он.

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В Кремле пока воздерживаются от комментариев в связи с появлением конкретики про 7 сентября как день начала обмена гражданами. «Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может», – сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пообещал: «Факт станет известным».

Минувшим летом президенты России и Украины – Владимир Путин и Владимир Зеленский – дважды обсуждали ситуацию с удерживаемыми иностранцами. Телефонные разговоры двух лидеров состоялись 12 июля и 7 августа. Уполномоченные по правам человека двух стран обменялись списками заключённых иностранцев в середине июля. В российском списке оказалось 34 украинца, в украинском – 150 россиян. Схема предстоящего обмена и количество передаваемых лиц остаются неизвестными. По данным СМИ, 24 украинских моряка, задержанных после попытки прохода через Керченский пролив, могут быть привлечены к уголовной ответственности в России «заочно».

Активизация обменных процессов началась в последние дни августа. Пятеро осужденных в РФ украинцев: Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, были доставлены из колоний в СИЗО «Лефортово». Одновременно адвокаты, представляющие интересы задержанных в Украине россиян, сообщали о подготовке к обмену 12 граждан РФ. 29 августа в Москву был переведён украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, а также осуждённый в России за шпионаж украинец Роман Сущенко. Ряд СМИ поспешили сообщить о состоявшемся обмене. Позже информация была опровергнута и российской и украинской сторонами.

О юридических аспектах обмена «Фонтанке» рассказал профессор кафедры международного права МГИМО МИД России Аслан Абашидзе.