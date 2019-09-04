ДТП на Московском, где «Ленд Ровер» собрал перед собой машины, как бульдозер, попало на видео

Семь автомобилей угодили в ДТП по вине одного лихача на Московском проспекте, в районе пересечения с улицей Гастелло. Массовая авария попала в поле зрения видеорегистратора очевидца 3 сентября, ролик выложен в YouTube.

«На Московском проспекте "Ленд Ровер", не тормозя, собирал перед собой машины, как бульдозер», – пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Один из участников аварии, Кирилл, рассказывает подробности. По его словам, за рулём «Ленд Ровера» был якобы китаец. Сам Кирилл, водитель «Лады», успел увернуться влево и по касательной задел «Хёндэ Солярис», при этом «Солярис» получил сильные повреждения.

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Полиция проводит проверку по факту ДТП, выясняя все его обстоятельства.