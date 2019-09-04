«Кража денег». Пентагон урезал больше ста проектов из-за стены Трампа

Пентагон отложит или приостановит 127 проектов по строительству военных объектов, чтобы перенаправить $3,6 млрд на строительство укреплений на границе США с Мексикой, сообщает 4 сентября РБК со ссылкой на The New York Times (NYT) и CBS.

По словам собеседников NYT, во вторник, 3 сентября, представители оборонного ведомства начали уведомлять о решении перераспределить ресурсы конгрессменов от регионов, в которых ведутся или планировалось вести затронутые этим решением проекты. Источники газеты отмечают, что речи об отмене проектов не идет — их только откладывают.

Председатель спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала перераспределение ресурсов «кражей денег». По ее мнению, такие действия подрывают нацбезопасность, а также качество жизни и мораль военных. Конгрессмен Джон Гараменди, член комитета по вооруженным силам, заявил, что каждый строительный проект рассматривался на протяжении нескольких лет, и пообещал министру обороны США Марку Эсперу «неприятный разговор».

Пентагон одобрил передачу средств на строительство стены 3 сентября, говорят источники CBS. Половину из $3,6 млрд составят средства, ранее выделенные на военное строительство за рубежом, еще половина — на проекты в США.

Строительство стены на границе с Мексикой — одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Споры о финансировании данного сооружения привели к самой долгой в истории приостановке работы правительства США, продлившейся 35 дней. Трамп объявил режим чрезвычайного положения и направил на строительство $6 млрд, ранее выделенных для других проектов.